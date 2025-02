Inter-news.it - Frattesi e Carlos Augusto saltano Inter-Lazio? I dubbi di Inzaghi

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro la, Simonedeve fare i conti con un altrilegate alle condizioni anche die di Davide. INCERTI – Davidenelle ultime settimane ha accusato alcuni fastidi fisici, ha lavorato oggi in gruppo ad Appiano Gentile, ma non è ancora al meglio. Nonostante la sua presenza in panchina sembri assicurata, la possibilità di vederlo titolare appare sempre più remota.era uno dei candidati principali a partire dall’inizio contro la, approfittando del turn-over previsto daper gestire le energie della rosa in vista anche del cruciale impegno di campionato contro il Napoli. Ma il fastidio che lo ha limitato recentemente non è del tutto scomparso e lo staff tecnico preferisce non correre rischi inutili.