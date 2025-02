Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni: “Meloni è andata al Cpac, sul palco in cui si fanno saluti fascisti. Vergogna, ha disonorato il nostro Paese”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Che succede nel mondo che abbiamo davanti? C’è davvero da preoccuparsi, talvolta persino da disperarsi”. Così Nicoladaldell’evento di Alleanza Verdi e Sinistra a Napoli: “Da qui con Angelo Bonelli, cercando di interpretare un sentimento collettivo, abbiamo rivolto un appello a Giorgia, presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza antifascista. Le abbiamo detto, cara Giorgia, non andare, non ci andare. in fondo ci aveva pensato poco prima Bardella, il candidato premier del Rassemblement National di Marine Le Pen, a dire non vengo perché non parlo da unnel quale qualcuno, poche ore prima, aveva per l’ennesima volta rivolto alla platea il saluto dei nazi. No, Beh, allora Giorgianon avevamo mica chiesto di diventare di sinistra, no, non era una richiesta difficile.