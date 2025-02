Quotidiano.net - Fratoianni critica il Ponte sullo Stretto: "Spreco di 14 miliardi di euro"

Leggi su Quotidiano.net

"Ilmette insieme tanti interessi, ma buttare 14di, al netto di tutti i problemi di carattere ambientale, rappresenta un gigantesco ed immanedi risorse pubbliche". Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine di un'assemblea alla quale ha partecipato l'parlamentare e sindaco di Riace Mimmo Lucano. "Il settore dei trasporti pubblici - ha aggiunto- avrebbe bisogno di enormi investimenti per fare in modo che possano essere resi efficienti per i milioni di pendolari che ogni giorno devono fare i conti con una gimkana infernale che nega i loro diritti. Mi sembra un elemento di puro buon senso che dovrebbe essere al centro dell'interesse di tutte le forze politiche.