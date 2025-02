Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia per la continuità: "Mai più divisioni interne". Boresta confermata alla guida

all’unanimità Serenanel ruolo di coordinatrice diPesaro che conta 200 iscritti, di cui 100 militanti (1.200 in tutta la provincia). Questa la decisione del congresso cittadino che, presieduto dall’onorevole Stefano Benvenuto Gostoli, si è svolto ieri mattina all’hotel Baia Flaminia, in un clima disteso. Un’atmosfera ben diversa da quella che aveva caratterizzato il congresso provinciale del dicembre 2023, animato dal confronto tra l’ala dei Baldelli e quella del consigliere regionale Nicola Baiocchi, poi eletto presidente del partito provinciale. Confronto, tra le due anime di, che si potrebbe riproporre a Fano, domenica 9 marzo, con due candidatidel partito fanese (questa sera è prevista una nuova riunione). A Pesaro, però, la parola unità è stata riaffermata più volte con Cristina Cannas, eletta pochi giorni fa coordinatrice di Tavullia, che ha addirittura "chiesto scusa a Baiocchi per non averlo sostenuto al congresso provinciale" e che ha affermato: "Mai più".