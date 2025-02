Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat, Roberto Saviano a Che tempo che fa: “Messaggi su di me? Atteggiamento banditesco. Lo fanno con chiunque si opponga”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa (Nove) non usa mezzi termini per commentare i contenuti delleche lo riguardano svelati da Giacomo Salvini sul libro “di” (ed. Paper First) “Sonoin cui c’erano decine se non centinaia di persone, era un’agorà virtuale. È unche questo governo ha da sempre. Che sia una prassi politica, la conosciamo bene. L’obiettivo è come al solito isolare, utilizzare il tuo corpo, le tue scelte come monito. Il tema non è l’opinione, si costruisce una continua intimidazione. Ilo sostanzialmente è ‘Se criticate come fa lui, se agite come fa lui, subirete la stessa cosa che sta subendo lui’. Il meccanismo in questo momento è veramente labile sulla libertà d’espressione;può dire ciò che vuole, ovviamente, purché non sia ascoltato e non superi la soglia d’attenzione, a quel punto paghi una conseguenza.