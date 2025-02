Lanazione.it - Frane e case allagate, la pioggia evidenzia la fragilità del territorio

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 24 febbraio 2025 – Unaprolungata ma di portata nient’affatto eccezionale, caduta nella giornata di sabato e nella prima parte della nottata di ieri, ha nuovamenteto ladeldal punto di vista idrogeologico. In alcune aree di Sarzana si sono infatti registrati danni e disagi, con la conseguente necessità, per l’amministrazione comunale, di disporre interventi urgenti. Le emergenze si sono verificate a partire dalla serata di sabato. Le principali hanno riguardato uno smottamento in via Triboli, un altro in via Groppolo, la presenza di detriti del Calcandola su via dei Molini e l’allagamento di alcune abitazioni private. Un quadro che ha suscitato preoccupazione, tant’è che si è proceduto all’attivazione del Centro operativo comunale che ha disposto interventi di somma urgenza, affidandoli a ditte esterne, e che ha richiesto il supporto della colonna mobile regionale della Protezione civile.