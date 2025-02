Panorama.it - Franco Zanellato: l'alchimista della pelle

Si percepisce un intrinseco dualismo quando ci si trova a tu per tu con. Tra un aneddoto e un sorriso, è impossibile non rendersi conto che la persona che ci stiamo trovando davanti abbia fatto del suo lavoro un’arte. Arte che trova nel piacere dei dettagli il suo successo decennale.è così tanto un creativo, amante di cinema, libri e storie millenarie che si tramandano da padre in figlio, quanto uno scienziato che si affida alla perfezionesezione aurea perché le sue borse possano essere indossate per tutta la vita. Ogni angolo, ogni cucitura, ogni segmento di pellame, è studiato con attenzione per dare vita a qualcosa di unico e irripetibile, sia una nuova silhouette o una nuova tecnica di concia.Nel suo showroom, nel cuore di Milano,si racconta a Panorama.