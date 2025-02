Ilfogliettone.it - Francia, esplosione nei pressi del consolato russo a Marsiglia. Per Mosca è “attacco terroristico”

Un’è stata registrata questa mattina neideldi, situato nell’Ottavo arrondissement della città. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8, ha immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità locali e internazionali. Sul posto sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco e agenti di polizia per valutare la situazione e garantire la sicurezza dell’area.Secondo le prime ricostruzioni dell’agenzia di stampa russa Tass, due contenitori contenenti una miscela esplosiva sarebbero stati lanciati da sconosciuti nel giardino del. Le esplosioni, avvenute con un forte boato, non hanno provocato danni alle persone né all’edificio diplomatico, ma hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza del complesso consolare.Il console generale, Stanislav Oranskiy, ha confermato che l’è avvenuta all’interno del perimetro del, sottolineando la gravità dell’accaduto.