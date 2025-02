Tpi.it - Francia: esplosione al consolato della Russia a Marsiglia. Mosca: “È terrorismo”

Un sospetto non ancora identificato ha lanciato almeno due bottiglie molotov contro il muro perimetrale del, nel sud, scatenando la rabbia diche ha parlato di “attacco terroristico” compiuto nel terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina ordinata dal Cremlino. Al momento non si registrano vittime né feriti.Non è chiaro se i due ordigni abbiano superato la recinzione dell’edificio ma, secondo il console generale russo Stanislav Oranskiy, citato dall’emittente francese BFM TV, l’aggressione ha provocato un’all’interno dei localirappresentanza diplomatica, presumibilmente in un cortile. L’, ha fatto sapere il ministero dell’Interno francese, non ha provocato vittime né feriti e tutto il personale, compreso il console russo, è rimasto illeso.