Francia al via processo per l’ex chirurgo Joël Le Scouarnec per abusi su 299 minori

Inizia oggi a Vannes, in Bretagna, nellanord-occidentale, ila carico delLe, 74anni, accusato di stupro e abuso sessuale di 299 vittime, per lo più minorenni.Le accuseIldi Vannes esaminerà stupri ecommessi dal 1989 al 2014 su 158 uomini e 141 donne che all’epoca avevano in media 11 anni. Lenon nega le accuse, ma afferma di non ricordare tutto. Rischia fino a 20 anni di carcere. GliAlcune delle sue vittime erano incoscienti al momento delle aggressioni, perchè sedate per essere sottoposte a interventi chirurgici, e non hanno memoria di ciò che hanno subito. Il medico abusava sessualmente di ragazzi e ragazze quando erano soli nelle loro stanze d’ospedale. La sua strategia consisteva nel mascherare la violenza sessuale come un atto medico, prendendo di mira pazienti giovani che avevano meno probabilità di ricordare ciò che era accaduto.