Francesco Bagnaia ammette | Marc Marquez ingombrante ma è uno stimolo per fare meglio

Nel prossimo week end prenderà il via il Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, si darà il via alle danze e tra i temi della stagione ci sarà sicuramente il rapporto tra, interno alla Ducati ufficiale.La Rossa ha deciso di cambiare la propria politica, optando sul nome grosso e su un campione dal palmares importantissimo e voglioso di vincere ancora. Per Pecco una sfida dura da vincere, nella consapevolezza di avere il rivale principale con la stessa moto, la migliore del Circus delle due-ruote.“Avrei preferito continuare con Enea Bastianini come compagno di squadra, le cose, però, sono andate così. Sicuramente la presenza disarà molto più. Ha vinto otto titoli mondiali e il fatto che quest’anno possa rivincerlo è unoa faranche per me“, ha dichiaratoa Chivasso come riportato da torinocronaca.