Anteprima24.it - Francesca Pascale: “Errore gravissimo chiudere l’Icam di Lauro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“di, in provincia di Avellino, è l’unico Istituto a custodia attenuata per madri detenute presente nel Sud: chiuderlo e trasferire le mamme con i loro figli a Milano o Venezia è non solo un’ulteriore afflizione contro persone che comunque già stanno pagando per i propri errori, ma è un incomprensibile accanimento verso bambini e bambine che non hanno alcuna colpa”. Così in una nota,.“Ho visitato due volte l’Istituto di– continua– insieme al Garante delle persone private della libertà della Campania, Samuele Ciambriello, per portare nel mio piccolo un contributo di solidarietà umana non solo alle mamme detenute, ma soprattutto ai loro figli che purtroppo pagano per le colpe dei genitori. Il posto per i bambini non può essere il carcere, dovrebbe essere vietato.