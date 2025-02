Lopinionista.it - Francesca Cani tesse con un filo invisibile la ricca trama del suo nuovo libro

Nel romanzo “Ilsegreto delle storie” della scrittrice mantovanala, dopo un emozionante prologo ambientato a Berlino nel 1933, si sviluppa tra il 1943 e il 2003 a Lungomonte in Toscana attraverso uno spaccato della vita di Emma e della nonna Sophie, due donne legate da un rapporto complesso. Dopo anni di assenza Emma, giovane reporter, ritorna dall’Irlanda nella casa di famiglia dove vive Sophie, l’unica persona della sua famiglia ancora in vita.“Emma girò la chiave e il motore si spense in un ronfare sommesso; aprì la portiera della vecchia Citroen marrone e uscì dall’auto. Nella campagna, le strida delle rondini assomigliavano a improvvisi scoppi di risate infantili. Chiuse gli occhi, concentrandosi sulla carezza del vento fra le dita aperte e sul fruscio delle spighe mature del grano.