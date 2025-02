Anteprima24.it - Fotovoltaico a pochi passi dall’Abbazia: il no di Sant’Angelo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Comunale didei Lombardi ha deliberato all’unanimità contro il progetto di un parco, in cui si prevede l’installazione di pannelli adel Goleto. L’impianto tecnologico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, per una potenza complessiva di 5376,02 KW, con le relative opere di connessione alla rete, verrebbe realizzato tra i Comuni didei Lombardi e Lioni. Dall’assemblea parere negativo per il rilascio del permesso di costruire e la ferma opposizione ad eventuale Autorizzazione Unica in variante urbanistica. “La ragione dell’opposizione – spiega il sindaco Rosanna Repole – è la tutela e valorizzazione del sito storico-religioso dell’Abbazia del Goleto, un bene su cui ha puntatoma che è patrimonio dell’intera provincia.