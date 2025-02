Lanazione.it - Forza Italia elegge Silvia Guarducci segretaria. “Prato merita più attenzione a tutti i livelli”

, 24 febbraio 2025 – Cambio ai vertici della segreteria di. Il partito ha eletto ieri una nuova segreteria comunale con alla guida, dipendente di banca e specializzata nella finanza agevolata, è iscritta da oltre 2 anni al partito ed è stata già impegnata in prima persona nel partito. Ad aprire i lavori l’onorevole Erica Mazzetti, deputata e coordinatrice provinciale degli Azzurri, e Goffredo Borchi presidente del congresso, che ha analizzato il quadro internazionale, nazionale e le prospettive del Centrodestra a livello locale. Presenti gli eletti nelle amministrazioni comunali e in Provincia che hanno riferito sul lavoro svolto dai banchi dell’opposizione. Sono intervenutii rappresentanti dei partiti del Centrodestra, che hanno portato un contributo alla riflessione in vista delle prossime elezioni regionali in modo costruttivo e di prospettiva.