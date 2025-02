Lanazione.it - Forza Italia a congresso: "Riferimento dei moderati"

Si è svolto sabato al Royal Victoria Hotel di Pisa, ilcomunale di, al quale hanno preso parte le principali cariche istituzionali locali e gli iscritti, e che è stato presieduto da Raffaella Bonsangue, vice segretario regionale del partito e capogruppo in consiglio comunale a Pisa. Presente all’appuntamento azzurro anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha portato i suoi saluti istituzionali e ha voluto sottolineare il contributo essenziale dialla crescita e alla gestione della città negli ultimi sette anni di amministrazione. "- ha detto il sindaco Conti - rappresenta da sempre la parte moderata e liberale della nostra coalizione, un punto diimprescindibile per una politica attenta ai reali bisogni dei cittadini". Il segretario provinciale di, Lorenzo Paladini, ha ribadito l’importanza dei partiti come luogo di elaborazione politica e crescita collettiva, sottolineando la necessità di un maggiore coinvolgimento degli iscritti e del movimento giovanile per garantire un futuro solido e innovativo al partito.