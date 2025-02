Forum Italia-Emirati, interscambio record tra i due Paesi

Leggi su Ildenaro.it

“Gliper noini sono un partner strategico. Il nostrocontinua a crescere a ritmo straordinario di oltre il 14 per cento all’anno. Glisono il primo mercato di destinazione dell’exportno nell’ampia regione del Medio Oriente Nord Africa, area assolutamente strategica per un Paese proiettato verso il Mediterraneo allargato come l’”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo ilimprenditorialeArabi Uniti a Roma. “Per noi l’commerciale è di fondamentale importanza, il 40 per cento del nostro Pil deriva dall’export. E’ nostra intenzione incrementare anche il giro di affari, siamo arrivati a 626 miliardi lo scorso anno, l’obiettivo è quello di arrivare 700 miliardi alla fine di questa legislatura.