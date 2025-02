Quifinanza.it - Forum Italia-Emirati, 40 miliardi per 300 imprese: Leonardo e Fincantieri negli accordi

Leggi su Quifinanza.it

Roma cala l’asso degli: sul tavolo un maxi accordo da 40di euro. Giorgia Meloni e il capo della Farnesina Antonio Tajani accolgono oggi nella Capitale Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli, per sigillare nuove intese economiche e rinsaldare una partnership diplomatica che sta vivendo il suo momento d’oro.Roma, iltraedMentre Roma si veste a festa per il presidente degli, al Ministero degli Esteri si apre il sipario suleconomicoArabi Uniti. Dietro le quinte, oltre 300 big del mondo imprenditorialeno edno pronti a sfoderare carte e strategie per sigillare affari milionari sotto lo sguardo vigile di Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Ice.Antonio Tajani vedeun asso nella manica per l’exportno verso il Medio Oriente e Nord Africa, definendo il Paese del Golfo “partner economico strategico” e irrinunciabile crocevia degli interessini.