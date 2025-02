Ilgiorno.it - Fortunago, trovato in una radura il corpo del 49enne disperso: Salvatore Chillemi è morto

(Pavia), 24 febbraio 2025 -ormai privo di vita, a circa 500 metri da dove era stata vista la sua Vespa. Le ricerche di, ilhanno purtroppo portato al tragico rinvenimento nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio. Ilera a terra in unafangosa. Sul posto è stato chiamato il medico legale ma non sono state fatte ipotesi certe sulla causa della morte, che dovrà essere stabilita dall'autopsia, disposta dal magistrato di turno. Le ipotesi Sulnon sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza. Al momento restano aperte diverse ipotesi, di un malore letale o anche di un incidente. Le Vespa, ritrovata nella serata di domenica grazie ai droni e alle squadre di terra dei vigili del fuoco che hanno localizzato il telefono cellulare, non sembrerebbe particolarmente danneggiata da una caduta, anche se era comunque adagiata su un fianco in mezzo all'erba, a breve distanza dalla stradina sterrata in località Costa Cavalieri di