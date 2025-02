Ilgiorno.it - Forte pioggia ma non solo: in Lombardia torna anche la neve. La porta atlantica spalanca la strada al maltempo

Milano, 24 febbraio 2025 – Chi spera nell’arrivo della primavera con sole e temperature miti è destinato a restare deluso (almeno per questa settimana). "Si è aperta la '' e questo significa che le perturbazioni atlantiche non avranno più ostacoli per raggiungere l'Italia," dice Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. Cosa significa? “Nei prossimi giorni una serie di fronti perturbati colpiranno molte delle nostre regioni".compresa. Perturbazioni in arrivo: i dettagli meteo In sostanza: dopo un martedì con cielo molto nuvoloso o spesso coperto e precipitazioni sparse su molte regioni, da mercoledì il flusso instabile dall'Atlantico si intensificherà ulteriormente. Si formerà un ciclone che piloterà una perturbazione che attraverserà l'Italia da nord a sud fino a giovedì.