Formula1 Antonelli | Pronto per il debutto

Roma, 24 feb. (askanews) – Nel giorno della presentazione ufficiale della Mercedes W16, la monoposto che andrà ad affrontare il Mondiale di F1 2025 dal prossimo 16 marzo in Australia, arrivano anche le parole Kimi, rookie più atteso per il suoufficiale nel circus a soli 18 anni. “Sono entusiasta di fare il mioin F1 quest’anno – ha detto-. È una grande opportunità e sono molto grato a tutti in Mercedes per la fiducia che hanno riposto in me. Ho lavorato davvero duramente durante l’inverno per essere il piùpossibile e ora non vedo l’ora di iniziare. Il mio obiettivo è continuare a imparare, essere consistente e fare il miglior lavoro possibile per la squadra. Non vedo l’ora di lavorare con George; stiamo già andando bene ed è bello avere il supporto di qualcuno che ha effettuato come me il programma junior.