Ilgiorno.it - Fonti rinnovabili e innovazione: transizione fattore di sviluppo

Leggi su Ilgiorno.it

I più recenti dati del Centro Studi di Assolombarda confermano che la quotazione del gas naturale europeo continua a crescere e, addirittura, risulta raddoppiata negli ultimi 12 mesi, superando la soglia dei 50 €/MWh a fine gennaio. Sono del tutto evidenti i fattori geopolitici che hanno impattato su questa impennata; un incremento che, inevitabilmente, si è direttamente riverberato sul costo dell’energia elettrica a causa del meccanismo di formazione del prezzo (cosiddetto Marginal Price) che lega inscindibilmente il costo delle due commodities. In particolare, in Italia, dove il ricorso al gas è più accentuato rispetto ad altre aree del continente europeo, l’energia elettrica è costata a gennaio 2025, in media, 143,03 €/MWh mentre Spagna, Francia e Germania hanno pagato rispettivamente il 32%, il 29% e il 20% in meno.