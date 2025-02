Fondazione Foqus | l’artista spagnola Raquel Buj esplora il binomio artigianato e design

Leggi su Ildenaro.it

Buj arriva a Napoli per un workshop e un incontro nell’ambito del progetto, promosso dall’Instituto Cervantes e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli. L’iniziativa è in programma il 25 febbraio alla(via Portacarrese a Montecalvario, 69), dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ilviene indagato attraverso nuove narrazioni che ruotano intorno al corpo umano, per riflettere sull’idea di cosmesi, pelle e bellezza mediante l’abbigliamento e la sperimentazione. Partendo da questo concetto, l’Instituito Cervantes di Napoli propone quest’anno due workshop/master class, nell’ambito del corso di Fashiondell’Accademia di Belle Arti, a cui parteciperanno due prestigiosi artisti spagnoli. Oltre aBuj, è atteso a Napoli anche Sergio Roger, il prossimo 8 maggio.