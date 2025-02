Quicomo.it - Follia a Erba: inseguimento e poi martellate contro l’auto dell’ex datore di lavoro

Leggi su Quicomo.it

Momenti di puro terrore in pieno centro a. Un uomo ha inseguito in auto il suo exdi. L'imprenditore, come riporta Il Giorno, ha però capito che qualcosa non andava ed è riuscito a fermare l'auto e a rifugiarsi in una farmacia. Cosa che sicuramente l'ha salvato dalla furia.