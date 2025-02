Lapresse.it - ‘FolleMente’ parte con incassi record, miglior inizio post-Covid

Esordio daper, commedia romantica di Paolo Genovese che nel primo weekend di programmazione (secondo i dati Cinetel) ha totalizzato un incasso da 4.074.619 euro. Il primo appuntamento con la pellicola ha coinvolto 553.449 spettatori, attestandosi come lae apertura tra i film italiani dalpandemia.“Sono statidavvero impressionanti quelli registrati danei primi 4 giorni di programmazione nei cinema italiani, soprattutto perché ottenuti in un periodo non festivo – dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution – Già i dati delle anteprime dell’8 febbraio avevano fatto capire chiaramente quanto interesse ci fosse dadel pubblico per il nuovo bellissimo film di Paolo Genovese, ma i risultati sono andati oltre le nostre aspettative.