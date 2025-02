FolleMente | miglior debutto post-pandemia per un film italiano Stasera il cast a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Esordio da record per ‘’, commedia romantica di Paolo Genovese che nel primo weekend di programmazione (secondo i dati Cinetel) ha totalizzato un incasso da 4.074.619 euro. Il primo appuntamento con la pellicola ha coinvolto 553.449 spettatori, attestandosi come lae apertura tra iitaliani dal. “Sono stati incassi davvero impressionanti quelli registrati da ‘’ nei primi 4 giorni di programmazione nei Cinema italiani, soprattutto perché ottenuti in un periodo non festivo – dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution – Già i dati delle anteprime dell’8 febbraio avevano fatto chiaramente capire quanto interesse ci fosse da parte del pubblico per il nuovo bellissimodi Paolo Genovese, ma i risultati sono andati oltre le nostre aspettative.