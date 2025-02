Lanazione.it - Folle guerriglia in autostrada fra tifosi in Versilia: le indagini e i nuovi video

Viareggio, 24 febbraio 2025 – Ci sonofilmati, ripresi da altri punti, dellafradi Lucchese e Perugia avvenuta nei pressi dell’Autogrill, in direzione Genova, avvenuti intorno alle 16 di domenica 23 febbraio. Anche attraverso iadesso la polizia cerca di ricostruire quei minuti di scontri durissimi in mezzo alle auto che passavano. Una situazione di grandissimo pericolo che poteva portare a conseguenze peggiori rispetto al bilancio vero e proprio, che parla di un tifoso in ospedale per ferita alla testa. Un pericolo dato dal fatto che le due tifoserie si sono intercettate e che hanno iniziato a confrontarsi in mezzo alle auto che sfrecciavano. Gli automobilisti di passaggio in quel momento si sono fermati. Con un blocco per diversi minuti della circolazione in direzione nord.