Flick positivo su Yamal … come giocatori Show Love per Boss il 60 compleanno

2025-02-24 21:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Hansispera che Laminepossa giocare per il Barcellona contro l’Atletico Madrid nella Copa del Rey martedì (20.30 GMT) nonostante il regista abbia subito un raccapricciante infortunio al piede durante la vittoria per 2-0 a Las Palmas a Laliga sabato.La Sensazione della Spagnanon si è allenata con la Barca, ma potrebbe presentare quando i leader spagnoli ospitano avversari un punto dietro di loro nel tavolo nella prima tappa delle semifinali.“Penso che sarà in grado di giocare”, ha detto, che ha ricevuto una guardia d’onore dai suoidurante l’allenamento lunedì per festeggiare il suo sessantesimoprima di essere nominato direttore del mese Laliga per febbraio più tardi nel corso della giornata.