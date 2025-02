Ilnapolista.it - Flick: «Non commento le parole di Tebas, rimango sempre sorpreso da ciò che succede in Spagna»

Il Barcellona è in buona forma, ha riconquistato la leadership nella Liga e non ha ancora perso nel 2025. Domani la semifinale di andata di Coppa del Re contro l’Atletico di Madrid.Leggi anche:: «Olmo non dovrebbe finire il campionato con il Barcellona»: «Ora Olmo può giocare e questo è ciò che conta»Innanzitutto congratulazioni (stai per compiere 60 anni). Che Atletico Madrid ti aspetti?«È una nuova partita, stiamo ricominciando da zero. Sono una grande squadra, hanno investito molto, hanno la miglior difesa e giocatori incredibili in attacco. Sarà una partita dura».Lamine sarà disponibile? La risposta di:«Dobbiamo aspettare e valutare. Penso che potrà giocare, ho sensazioni positive»LaLiga dovrebbe essere più attenta al calendario?«Da quello che ho sentito, non ne sono sicuro, anche la partita del Benfica è stata annullata e avranno una settimana per prepararsi.