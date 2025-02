Fiumicino Petrillo | Approvato l’odg sul voto elettronico per persone con disabilità e gravi patologie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 febbraio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale haall’unanimità l’ordine del giorno da me presentato, che impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere la sperimentazione delper leconmotorie e. L’obiettivo è garantire il diritto dia tutti i cittadini, eliminando gli ostacoli che rendono difficile o impossibile recarsi fisicamente ai seggi elettorali”. Lo annuncia in una nota stampa Angelo, consigliere comunale della Lista Civica Ezio.L’ordine del giorno prevede:Il sostegno ufficiale del Comune all’iniziativa legislativa nazionale per l’introduzione delda remoto.La promozione della sperimentazione delnel nostro territorio, se consentito dalla normativa.Campagne di informazione e sensibilizzazione per lecone le loro famiglie.