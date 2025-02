Ilfogliettone.it - Fisco, ora è caccia dei “finti poveri”: spedite raccomandate a tutti | Non guardano in faccia a nessuno se hai dichiarato questo

Lo Stato ha avviato una serie di controlli per scovare chi ha pagato meno tasse del dovuto e recuperare le sommeL’Agenzia delle Entrate ha avviato un nuovo ciclo di comunicazioni rivolto a circa 700 mila titolari di partita IVA, invitandoli ad aderire al concordato preventivo biennale.strumento fiscale mira a stabilire un accordo anticipato sulle imposte dovute per i prossimi due anni, con l’obiettivo di recuperare 1,2 miliardi di euro da destinare alla riduzione dell’Irpef di due punti percentuali per il secondo scaglione di reddito, fino a 50 mila euro. L’iniziativa, promossa dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, si inserisce in una più ampia strategia di recupero fiscale, che ha già portato a incassare 1,3 miliardi entro il 31 ottobre.Ilha concentrato l’attenzione su professionisti, commercianti e piccole imprese che dichiarano redditi inferiori ai 15 mila euro annui, spesso inferiori anche agli stipendi versati ai propri dipendenti.