Liberoquotidiano.it - Fisco, de Bertoldi: "La pace fiscale è necessaria"

Un'analisi delle ragioni e degli obiettivi delle misure proposte dal Governo per la rottamazione delle cartelle esattoriali, con una valutazione dei benefici per lo Stato, le imprese e i cittadini. Inoltre, si affrontano le principali difficoltà nell'attuazione di una vera riformae si illustrano altre proposte economiche volte a stimolare la crescita e a garantire unpiù equo e sostenibile. Intervista a Andrea de, deputato della Lega. Onorevole, come risponde a chi sostiene che una misura come la rottamazione delle cartelle possa favorire l'evasionee penalizzare i contribuenti che pagano regolarmente? "Rispondo su più fronti. Innanzitutto, chiarisco che non si tratta di un condono, perché le imposte vengono comunque interamente pagate. La differenza tra centrodestra e sinistra sta nella concretezza: noi riteniamo che mantenere un magazzinodi crediti inesigibili non sia utile né per lo Stato né per i cittadini.