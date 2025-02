Fisco, al via martedì in Senato esame ddl Lega su rateizzazione lunga

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 feb. (askanews) – Al viapomeriggio in Commissione Finanze dell’del disegno di legge presentato dallasulladelle cartelle fiscali. Il provvedimento, firmato dal capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, e di cui è relatore Massimo Garavaglia, punta alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione fino alla fine del 2023 con un piano difino a 120 rate di eguale importo, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e poi ogni mese fino alla completa estinzione del debito. Una misura ha spiegato il responsabiledella, Alberto Gusmeroli presentando la proposta, che “non è un condono ma si rivolge ai cittadini onesti che, pur avendo dichiarato correttamente le tasse, non sono riusciti a pagarle per momentanee difficoltà economiche”.