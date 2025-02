Lanazione.it - ’Fischiodinizio’ a San Marcellino. Calciatrici a lezione di arbitraggio

Leggi su Lanazione.it

All’impianto sportivo di Sansi è svolto il secondo incontro del progetto pilota ‘Fischiodinizio - regolamento di giuoco del calcio e la funzione arbitrale’, rivolto alle atlete dell’Us Affrico femminile. L’evento, organizzato dal settore giovanile e scolastico Figc-Lnd in collaborazione con la Sezione AIA di Firenze e la delegazione provinciale, è stato coordinato dal delegato regionale dell’attività scolastica professor Rosario Carubia e da Us Affrico, con la presidente Valeria Pisacchi, il direttore generale Luca Giotti ed il responsabile sezione femminile Mauro Ermini, insieme al presidente AIA Firenze Simone Gramigni. L’iniziativa ha visto la partecipazione di figure importanti come Simone Galipò, arbitro fiorentino della Can serie A e B; Eleonora Labate segretaria sezionale e arbitro di Promozione; Andrea Malpezzi designatore del Settore Giovanile, che hanno condotto l’incontro con contributi tecnici e pratici.