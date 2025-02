Lanazione.it - Firenze, va in scena ‘Il fu Mattia Pascal’ di Pirandello alla Pergola

, 24 febbraio 2025 - Una “farsa trascendentale” retta sull’assurdo. Al Teatro della, dal 25 febbraio al 2 marzo, Geppy Gleijeses, diretto da Marco Tullio Giordana, è il protagonista de Il fuPascal, il celebre romanzo di Luigi. Con la partecipazione di Marilù Prati. E con Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito, Teo Guarini, Davide Montalbano, Francesca Iasi.Pascal dice di sé «ero inetto a tutto»: è il mirabile esemplare italiano di una generazione di inetti, senza qualità. L'uomo creduto e poi fintosi morto, quando “risuscita” si accorge che non può più essere riammesso nella società, nella famiglia, perché per la società, per la famiglia, egli è morto davvero. È la prova più scintillante del “sentimento del contrario” coniato da