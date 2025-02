Lanazione.it - Firenze, ladro in Accademia: rubati i soldi dai distributori di snack. “Ma ha vagato ovunque”

, 24 febbraio 2025 – Un furto piuttosto singolare in uno dei luoghi simbolo di. Nel fine settimana ignoti si sono introdotti all’interno dell’delle Belle Arti: per adesso risultano scassinate solo le macchinette di bevande e, ma secondo prime ricostruzioni chi si è introdotto all’interno dell’istituto avrebbe compiuto un ampio giro degli ambienti, anche salendo al piano superiore ed entrando in numerosi uffici dove sono in valutazione eventuali altri ammanchi e danni. Sul posto è intervenuta la polizia, anche con la Scientifica, per un accurato sopralluogo. L'attività del personale dell'intanto è ferma, a parte coloro che possono operare da remoto. Non ci sono attività didattiche oggi 24 febbraio, ma domani sono in programma alcune tesi di laurea. Secondo ricostruzioni, l'accesso è stato fatto da via Battisti, dove l'ha un ingresso secondario, una porta, mentre quello principale è in via Ricasoli e si affaccia su piazza San Marco.