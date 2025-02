Lanazione.it - Firenze, in scena 'Che disatro di famiglia' al teatro di Cestello

, 24 febbraio 2025 - Appuntamento aldicon la commedia più divertente dell'anno! Il prossimo fine settimana, sabato 1 marzo, ore 20,45 e domenica 2, ore 16,45, tornano sul palco di San Frediano gli attori e tecnici della compagnia Alt Accademy, guidati dal regista Luca Ferrini (anche protagonista sul palco). Un team creativo considerato tra i più geniali delbrillante italiano, già applauditissimo nella scorsa stagione con "Il teorema della rana". Questa volta sotto i riflettori vedremo "Che disastro di- la regola del topo" dalla medesima penna di N.L. White. Al centro del vorticoso intreccio ci sono due giovani galleristi d'arte, marito e moglie, in attesa di una visita che non può, anzi non deve, andare storta. Impossibilitati ad avere figli i due sono in procinto di adottarne uno.