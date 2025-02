Lanazione.it - Firenze, ancora una spaccata in Borgo Ognissanti: ladro messo in fuga dai rumori

, 24 febbraio 2025 -un episodio di vandalismo e furti mancati nel cuore di. Alle quattro di questa mattina, un uomo ha utilizzato un tombino per infrangere la porta a vetri del forno Becagli, in via. Il rumore ha peròinl’autore del gesto, che si è dileguato senza riuscire a rubare nulla, lasciando solo i danni alla vetrina del locale. Si tratta dell’ennesimanella zona, ormai al centro di un’ondata di episodi simili. Solo negli ultimi due anni, in questa strada si sono registrati almeno 50 casi di effrazione ai danni di attività commerciali. Negli ultimi mesi però la situazione era notevolmente migliorata e i furti quasi azzerati.al bar, scattano i fumogeni:incon le caramelle. Decimo colpo in un anno e mezzo Sempre nella notte tra domenica e lunedì a essere colpito anche il Caffè Cerino di via della Scala.