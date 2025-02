Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Lecce: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola devono rialzarsi per riprendere la corsa verso l’Europa dopo qualche inciampo di troppo, ma anche i salentini hanno bisogno di punti per assicurarsi la salvezza.vssi giocherà venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPermane la crisi di risultati dei viola, giunti alla terza sconfitta consecutiva che li ha allontanati dal quarto posto, ora distante sette punti. La squadra di Palladino al momento è sesta con 42 punti, ma deve ritrovarsi in fretta anche perchè le dirette concorrenti per un posto in Europa hanno una marcia in più e prossime al sorpasso. La sconfitta casalinga rimediata per mano dell’Udinese nell’ultimo turno di campionato è stato un brutto colpo in chiave salvezza per i salentini, che pensavano di sfruttare il turno tra le proprie mura per staccare le dirette concorrenti.