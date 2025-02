Firenzetoday.it - Fiorentina, nuovo report medico su Moise Kean: ecco come sta il calciatore

Leggi su Firenzetoday.it

Sospiro di sollievo per la, che ieri durante la gara col Verona aveva riportato un trauma cranico per uno scontro di gioco fortuito, è stato dimesso dall'ospedale. Il, che già in serata stava meglio, era rimasto ricoverato per accertamenti. Questa mattina il.