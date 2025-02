Sport.quotidiano.net - Fiorentina, le pagelle: Folorunsho, l'ex ultimo ad arrendersi

Firenze, 24 febbraio 2025 – Ledi Verona-. De Gea 6 - Attento su Sarr nei primi minuti, distendendosi sulla sua sinistra. Accompagna con gli occhi sul fondo un colpo di testa insidioso di Dawidowicz, battezzandolo con esperienza. Può poco nell’occasione del gol. Dodo 5 - Tanta corsa per il brasiliano che lascia qualcosa per la strada, soprattutto quando deve impostare e non sempre l’intesa con Zaniolo funziona. Questione di abitudine. Soffre le iniziative di Suslov e si spegne alla distanza. In generale, un momentuccio. Non da ora. Comuzzo 5,5 - In un paio di occasioni esce con la sicurezza del veterano, disinnescando Livramento. Uomo della provvidenza anticipando Mosquera pronto a calciare a botta sicura. Ma sul gol non è impeccabile e macchia così la sua partita che poteva essere buona.