Fiorentina, Kean dimesso dall'ospedale

(Adnkronos) – Ancora un grosso spavento in casa. Durante la partita contro il Verona, persa poi nei minuti di recupero, Moisesi è accasciato a terra dopo uno scontro di gioco. L’attaccante ha accusato un problema all’occhio e poi anche un giramento di testa dopo uno scontro di gioco al volto con Dawidowicz e Coppola. E’ stato medicato a lungo, ha provato a continuare ma poi è entrata la barella e Palladino ha operato la sostituzione con Fagioli. Il calciatore è stato portato subito in ospedale con l’ambulanza e dopo qualche ora è arrivato il comunicato della: “ACFcomunica che il calciatore Moise, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”. Questa mattina la buona notizia.