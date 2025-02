Inter-news.it - Fiorentina, infortunio al volto per Kean! Gli aggiornamenti

Brutti momenti in casanel corso del match perso contro l’Hellas Verona. Dopo uno scontro di gioco, Moisesi è accasciato a terra rimediando un trauma cranico, come comunicato dallo stesso club.STOP – Nel corso della sfida tra Hellas Verona e, il club Viola ha passato altri momenti di terrore che hanno subito fatto ripercorrere la mente al malore di Edoardo Bove. Il protagonista, questo pomeriggio, è stato Moise. L’attaccante azzurro, in uno scontro di gioco con Dawidowicz ha preso un colpo sull’arcata sopraccigliare perdendo tanto sangue. Medicato a bordo campo, Moiseha provato a rientrare in campo ma pochi minuti dopo si è accasciato a terra a palla lontana. Scena che ha fatto subito scattare l’allarme in casa, per poi essere trasferito in ospedale.