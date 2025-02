.com - Fiorentina: fiducia confermata a Palladino. Ma l’allenatore è sotto esame

Leggi su .com

FIRENZE – Non ci sono comunicati ufficiali, ma fonti dellafanno sapere che la. Anche se l’attuale posizione del, finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta rimediata ieri in pieno recupero dallain casa del Verona, è sicuramente in bilico. Oltre al ko, il terzo consecutivo, a .L'articolo. Maproviene da Firenze Post.