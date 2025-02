Lanazione.it - Finisce con l’auto nel fosso, incidente sulla via Aurelia

Viareggio, 24 febbraio 2025 –via. È successo intorno alle ore 12 vicino alla pasticceria Futura. Un uomo di 55 anni, residente a Viareggio, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare finendo la sua corsa nel, lato mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dal veicolo e affidarlo alle cure mediche dei sanitari del 118. È arrivata anche la polizia municipale di Camaiore per i rilievi necessari e per fare chiarezzadinamica dell’. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi ferite e nessun’altra persona è rimasta coinvolta.