Spazionapoli.it - Finalmente una bella notizia per il Napoli, De Laurentiis gongola: annuncio fantastico

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calcio– Lache in questi minuti sta circolando sui social è una novità fantastica per gli azzurri e per il presidente Aurelio De.Le ultime ore per la Società Sportiva Calciosono caratterizzate, senz’altro, dalla delusione di non essere riusciti a essere usciti dalla trasferta di Como con un risultato positivo. La sconfitta fa ancora male per i tifosi, che ora si aggrappano alla voglia di rivalsa del gruppo a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di sabato contro l’Inter, che potrebbe dire molto sulla lotta al vertice, a cui si è aggiunta anche l’Atalanta.Il momento non è certamente semplice per i partenopei, che però possono contare su un rendimento complessivo comunque importante, soprattutto in relazione a quello che era lo scenario appena qualche mese fa.