Lanazione.it - Fimer riparte dal gruppo McLaren e partecipa a The Energy Transition Expo

Arezzo, 24 febbraio 2025 –, produttore di soluzioni per l'energia rinnovabile e recentemente acquisita da MA Solar Italy, membro delApplied, conferma lazione all’edizione 2025 di KEY - The, l’evento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. La scelta dire a questo evento di fondamentale importanza per il mercato fotovoltaico nazionale e non solo, giunge in un momento di svolta per. Infatti, il subentro di una nuova proprietà e consistenti investimenti hanno consentito all’azienda di tornare pienamente operativa. Ulteriori futuri investimenti per oltre 50 milioni di euro consentiranno adi raggiungere una rinnovata solidità finanziaria e di concentrarsi sullo sviluppo di nuovi prodotti.