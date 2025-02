Lanazione.it - Filosofi ‘rubati’ dal parco di Castelfiorentino e ritrovati dai vigili: denunciato il responsabile

Firenze, 24 febbraio 2025 - Sono stati recuperati i quattro mezzobusti in terracotta che erano stati rubati aldei. L’operazione, condotta con successo dalla Polizia Municipale dell’Unione (comando di), è avvenuta a conclusione di indagini che erano state avviate fin dalla rimozione del primo manufatto, ed erano proseguite in modo costante con i furti verificatisi in seguito. La svolta nelle indagini, a quanto si apprende dagli inquirenti, è avvenuta grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano avvisato la Polizia Municipale su un paio di manufatti abbandonati: forse il tentativo un po’ maldestro da parte dell’indiziato di “liberarsi” di quanto aveva sottratto al patrimonio pubblico. La Polizia Municipale ha pertanto provveduto tempestivamente ad ascoltare le persone informate sui fatti, e ad approfondire le indagini utilizzando tutti i mezzi a disposizione, riuscendo alla fine all’individuazione del, nei cui confronti scatterà una denuncia (si ricorda, a questo proposito, che il Comune diaveva già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti).