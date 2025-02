Oasport.it - Filippo Volandri: “I tre mesi di stop saranno un’opportunità per Jannik Sinner in vista del Roland Garros”

Leggi su Oasport.it

ha deciso di staccare completamente in queste giornate dal tennis, a valle della decisione di accettare l’accordo proposto dalla WADA di tredi sospensione dal circuito internazionale. Il n.1 del mondo non potrà tornare in campo prima del 5 maggio e quindi tutto dovrà essere focalizzato nella preparazione alla stagione sulla terra rossa, pensando all’accoppiata Roma-Parigi.Settimane però in cui cidelle limitazioni fino al 13 aprile. In base alle norme, fino alla scadenza citata,non potrà sfruttare strutture affiliate con ATP, Federazioni, ITF e Slam e non avrà l’opportunità di scambiare con sparring partner tesserati. In compenso, potrà disporre il suo team per pianificare il da farsi.A dire la propria è stato il capitano di Coppa Davis,