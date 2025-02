Lanotiziagiornale.it - Filippine e Giappone annunciano un accordo per rafforzare la cooperazione militare per rispondere alle attività ostili della Cina nel Pacifico

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Davanticrescenti sfidenelhanno raggiunto unperla reciproca. Il ministroDifesa di Manila Gilberto Teodoro e quello nipponico Gen Nakatani hanno concordato di stabilire un “dialogo strategico” tra le forze armate di entrambi i Paesi e un “quadro di alto livello” per lain materia di equipaggiamento e tecnologiaunperlapernel“Siamo fermamente concordi sul fatto che l’ambiente di sicurezza che ci circonda sta diventando sempre più severo e che è necessario che i nostri due Paesi, in quanto partner strategici, migliorino ulteriormente lae la collaborazione in materia di difesa per mantenere la pace e la stabilità nell’Indo-in una situazione del genere”, ha aggiunto il ministroDifesa di Tokyo.